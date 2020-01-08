للبيع.مجمع 4 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 4 فلل يقع على زاوية وشارعين الفيلا الرئيسية مكونة من : 7 غرف نوم- صالتين - مجلسين - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة سائق 3 فلل كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - صالتين - مجلسين - مطبخ - غرفة طعام - غرفة خادمة ملاحظة : هناك تصريح لاضافه فيلتين مساحة الأرض : 46,000 قدم مربع كود رقم : VI 109769 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404