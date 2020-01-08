(للبيع)
|للبيع.مجمع 4 فلل في مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 4 فلل يقع على زاوية وشارعين الفيلا الرئيسية مكونة من : 7 غرف نوم- صالتين - مجلسين - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة سائق 3 فلل كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - صالتين - مجلسين - مطبخ - غرفة طعام - غرفة خادمة ملاحظة : هناك تصريح لاضافه فيلتين مساحة الأرض : 46,000 قدم مربع كود رقم : VI 109769 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير: 54404
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|8/1/2020
|رقم الإعلان:
|2048182
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