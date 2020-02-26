للبيع.مجمع 4 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي المجمع مكون من 4 فلل كل فيلا مكونة من : 12 شقة كل شقة مكونة من : 3 غرف نوم - حمامين - صالة كبيرة - مطبخ المنطقة الخارجية: مواقف السيارات مفتوحة - حديقة مفتوحة مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع الدخل : 600 الف درهم سنويا ملحوظة : الملحق الخارجي موجر كود رقم : VI 114644 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733