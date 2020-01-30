للبيع.مجمع 4 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 4 فلل مدهش مقسم إلى : الفيلا الرئيسية مكونة من : 6 غرف نوم - صالة - مجلس - مطبخ - مخزن - غرفة خادمة - 6 حمامات 3 فلل الأخرى مكونة من : 5 غرف نوم - صالة متصلة مع مجلس كبير- غرفة خادمة - 4 حمامات مساحة الارض : 30,000 قدم مربع كود رقم : VI 114844 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733