للبيع.مجمع 4 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.مجمع 4 فلل في مدينة شخبوط أبوظبي مجمع 4 فلل مدهش مقسم إلى : الفيلا الرئيسية مكونة من : 6 غرف نوم - صالة - مجلس - مطبخ - مخزن - غرفة خادمة - 6 حمامات 3 فلل الأخرى مكونة من : 5 غرف نوم - صالة متصلة مع مجلس كبير- غرفة خادمة - 4 حمامات مساحة الارض : 30,000 قدم مربع كود رقم : VI 114844 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 30/1/2020
رقم الإعلان: 2050960
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