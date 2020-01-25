(للبيع)
|للبيع.مجمع 4 فلل في مدينة شخبوط أبوظبى المجمع مكون من 4 فلل كل فيلا مكونة من: 12 شقة كل شقة مكونة من : 3 غرف نوم - حمامين - صالة كبيرة - مطبخ المنطقة الخارجية : مواقف السيارات مفتوحة - حديقة مفتوحة مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع الدخل : 600 ألف درهم سنويا ملحوظة : الملحق الخارجى موجر كود رقم : VI 114644 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/1/2020
|رقم الإعلان:
|2050373
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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