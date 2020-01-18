للبيع.مجمع 4 فلل في مدينة خليفة أبوظبي مجمع 4 فلل على شارعين منهم شارع رئيسي مقسم كالتالي : الفلل 1 و 2 كل فيلا مكونه من: طابق أرضي : غرفة خادمة - غرفة نوم - مطبخ - مخزنان - غرفة طعام - مجلس - صالة - 3 حمامات طابق أول : 4 غرف نوم - صاله عائلية - 4 حمامات الفيلات 3 و 4 تتكون كل فيلا من : طابق أرضي : غرفة خادمة - مطبخ - غرفة طعام - مجلس - صالة طابق أول : 3 غرف نوم - غرفة نوم ماستر - 3 حمامات مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : VI 114161 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300