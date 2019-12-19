(للبيع)
|للبيع.مجمع 4 فلل في مدينة خليفة أبوظبي مجمع 4 فلل يقع على زاويتين و3 شوارع كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم ماستر - مجلس كبير - 3 مطابخ - 3 صالات - غرفة خادمة - غرفه سائق تبلغ مساحة الأرض : 44,000 قدم مربع كود رقم : VI 9381 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|19/12/2019
|رقم الإعلان:
|2045716
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145,000 درهم
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