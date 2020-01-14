للبيع.مجمع 4 فلل في محمد بن زايد أبوظبي مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفتين ضيوف - مجلس - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - مطبخ - 3 حمامات طابق أول : 2 غرف نوم ماستر - غرفتين نوم - غرفة معيشة - مطبخ تحضيري - 4 حمامات مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : VI 111418 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990