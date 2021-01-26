(للبيع)
|للبيع.مجمع | 4 فلل فخم | 4 حمامات سباحة | مدينة خليفة أبوظبي مجمع من 4 فلل مع 4 حمامات سباحة تتكون كل فيلا من: طابق أرضي : غرفة النوم الرئيسية - مجلس - غرفة العائلة - غرفة العشاء - مطبخ - تيراس طابق أول : 4 غرف نوم ماستر - غرفة جلوس الروف - مرفق خارجي - حمام سباحة لكل فيلا كود رقم : VI 116288 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|26/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081566
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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