للبيع.مجمع | 4 فلل فخم | 4 حمامات سباحة | مدينة خليفة أبوظبي مجمع من 4 فلل مع 4 حمامات سباحة تتكون كل فيلا من: طابق أرضي : غرفة النوم الرئيسية - مجلس - غرفة العائلة - غرفة العشاء - مطبخ - تيراس طابق أول : 4 غرف نوم ماستر - غرفة جلوس الروف - مرفق خارجي - حمام سباحة لكل فيلا كود رقم : VI 116288 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع السيد أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733 Fine Home International Group