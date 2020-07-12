للبيع | مجمع 4 فلل علي شارع رئيسي | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 4 فلل على شارعين منهم شارع رئيسي ومقسم كالتالي : الفلل 1 و 2 كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة خادمة - غرفة نوم - مطبخ - مخزنان - غرفة طعام - مجلس - صالة للعائلة - 3 حمامات طابق أول : 4 غرف نوم + غرفه ملابس - صالة - 4 حمامات الفيلات 3 و 4 تتكون كل فيلا من: طابق أرضي : غرفة خادمة + حمام - مطبخ - غرفة طعام - مجلس - صالة طابق أول : 3 غرف نوم - غرفة نوم ماستر - 3 حمامات مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : VI 114161 0503070042