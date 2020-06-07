للبيع | مجمع 4 فلل على شارع رئيسي | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 4 فلل على شارعين منهم شارع رئيسي مقسم كالتالي : الفلل 1 و 2 كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة خادمة - غرفة نوم - مطبخ - مخزنان - غرفة طعام - مجلس - صالة - 3 حمامات طابق أول : 4 غرف نوم - صاله - 4 حمامات الفيلات 3 و 4 تتكون كل فيلا من : طابق أرضي : غرفة خادمة - مطبخ - غرفة طعام - مجلس - صالة طابق أول : 3 غرف نوم - غرفة نوم ماستر - 3 حمامات مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : VI 114161 لتواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300