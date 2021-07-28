للبيع.مجمع 4 فلل | على زاويتين و 3 شوارع | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع 4 فلل | على زاويتين و 3 شوارع | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم ماستر - مجلس كبير - 3 مطابخ حديثة - 3 صالات واسعة - غرفة خادمة - غرفة سائق تبلغ مساحة الأرض : 44,000 قدم مربع كود رقم : CD 965394 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: FINE HOME
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 28/7/2021
رقم الإعلان: 2100831
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