للبيع | مجمع 4 فلل على زاوية وشارعين | مدينة شخبوط أبوظبي يقع هذا المجمع الفخم على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من : غرفتين نوم ماستر - غرفتين نوم - مجلس واسع - غرفة طعام- غرفة ضيوف غرفة معيشة - مطبخ - غرفة غسيل - غرفة خادمة - مخزن - حديقة - مواقف لسيارتين مساحة الأرض : 24,025 قدم مربع كود رقم : VI 413 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 20899