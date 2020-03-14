(للبيع)
|للبيع.مجمع 4 فلل على زاوية في مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 4 فلل يقع على زاوية وشارعين الفيلا الرئيسية مكونة من : 7 غرف نوم - صالتين - مجلسين - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة سائق 3 فلل كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - صالتين - مجلسين - مطبخ - غرفة طعام - غرفة خادمة ملاحظة : هناك تصريح لاضافه فيلتين مساحة الأرض : 46,000 قدم مربع كود رقم : VI 109769 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|14/3/2020
|رقم الإعلان:
|2055931
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