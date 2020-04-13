للبيع.مجمع 4 فلل على زاوية في مدينة الضباط أبوظبي مجمع 4 فلل على زاوية وشارعين كل فيلا مكون من : طابق أرضي : غرفة معيشة - مطبخ - غرفة سائق - حمامين طابق أول : 3 غرف نوم ماستر - غرفة عائلة - بلكونة الرووف : غرفة نوم ماستر - غرفة غسيل - مخزن مساحة الأرض : 19,500 قدم مربع كود رقم : VI 114090 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990