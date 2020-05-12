للبيع.مجمع 4 فلل على زاوية فى مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 4 فلل فخم يقع على زاوية وشارعين كل فيلا مكون من : 5 غرف نوم - مجلس واسع - صالة كبيرة - مطبخ - غرفة خادمة مساحة الأرض : 27,750 قدم مربع كود رقم : VI 109684 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733