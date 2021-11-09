(للبيع)
|للبيع .مجمع 4 فلل | عائد استثماري | معسكر ال نهيان أبوظبي مجمع على زاوية وشارعين كل فيلا مكونة من : 4 غرف نوم - صالة - مطبخ - 5 حمامات مؤجرين بعائد استثماري كبير مساحة الأرض : 20،239 قدم مربع كود رقم : CD 980965 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|FINE HOME
|التليفون:
|0506679466
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|9/11/2021
|رقم الإعلان:
|2110560
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