للبيع | مجمع 4 فلل رائع | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من طابق أرضي : غرفة نوم للضيوف - غرفة للمعيشة - صالة جلوس - غرفة خادمة مع حمام - مطبخ مغاسل - حمامين - جراج للسيارات طابق أول : غرفة نوم ماستر مع خزائن ملابس - 3 غرف نوم مع خزائن ملابس - مطبخ تحضيري - 4 حمامات مساحة الارض : 22,500 قدم مربع كود رقم : VI 116047 يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404