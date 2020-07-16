للبيع | مجمع 4 فلل رائع | كورنيش القرم أبوظبي كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة خادمة - صالة - مطبخ - حمامين طابق أول : 3 غرف نوم - 3 حمامات الرووف : غرفة خادمة - تيراس - بلكونة مساحة الأرض : 8000 قدم مربع كود رقم : CO 113225 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733