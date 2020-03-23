للبيع.مجمع 4 فلل رائع في محمد بن زايد أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل رائع في محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.مجمع 4 فلل رائع في محمد بن زايد أبوظبي مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفتين ضيوف - مجلس - غرفة معيشة / صالة طعام - غرفة خادمة - مطبخ - 3 حمامات طابق أول : 2 غرف نوم ماستر - غرفتين نوم - غرفة معيشة - مطبخ تحضيري - 4 حمامات مساحة الأرض : 20,000 قدم مربع كود رقم : VI 111418 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 23/3/2020
رقم الإعلان: 2056678
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