للبيع.مجمع 4 فلل رائع على زاوية في مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل رائع على زاوية في مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.مجمع 4 فلل رائع على زاوية في مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع 4 فلل يقع على زاوية وشارعين الفيلا الرئيسية مكونة من : 7 غرف نوم - صالتين - مجلسين - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة سائق 3 فلل كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - صالتين - مجلسين - مطبخ - غرفة طعام - غرفة خادمة ملاحظة : هناك تصريح لاضافه فيلتين مساحة الأرض : 46,000 قدم مربع كود رقم : VI 109769 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/2/2020
رقم الإعلان: 2051667
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