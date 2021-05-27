للبيع.مجمع 4 فلل | تجاري | الكرامة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع 4 فلل | تجاري | الكرامة أبوظبي مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - صالة - صالة طعام - مطبخ - حمامين - موقف سيارات الطابق الأول : غرفتين نوم - صالة - غرفة دراسة - غرفة خادمة - حمامين الرووف : غرفة نوم - صالة - تيراس توب روف ( تيراس ) مساحة الأرض : 6,400 قدم مربع كود رقم : CD 965411 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0555065462

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 27/5/2021
رقم الإعلان: 2095248
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