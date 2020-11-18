للبيع .مجمع 4 فلل بموقع مميز | 5 غرف نوم لكل فيلا | الوثبة أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع .مجمع 4 فلل بموقع مميز | 5 غرف نوم لكل فيلا | الوثبة أبوظبي مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم - مجلس - صالة طعام و معيشة - مطبخ - حمامين طابق أول : 4 غرف نوم - غرفة معيشة - 4 حمامات المجمع له دخل سنوي مساحة الأرض : 30,000 قدم مربع كود رقم : CO 13907 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 05030700426 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 18/11/2020
رقم الإعلان: 2073042
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