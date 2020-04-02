للبيع.مجمع 4 فلل بموقع مميز في مدينة خليفة أبوظبي مجمع 4 فلل يقع على زاويتين و3 شوارع كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم ماستر - مجلس كبير - 3 مطابخ حديثة - 3 صالات واسعة - غرفة خادمة - غرفة سائق تبلغ مساحة الأرض : 44,000 قدم مربع كود رقم : VI 9381 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733