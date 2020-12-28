(للبيع)
|للبيع.مجمع 4 فلل بموقع مميز | على زاويتين و 3 شوارع | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 4 فلل يقع على زاويتين و 3 شوارع كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم ماستر - مجلس - 3 مطابخ - 3 صالات - غرفة خادمة - غرفة سائق تبلغ مساحة الأرض : 44,000 قدم مربع كود رقم : CO 9381 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|28/12/2020
|رقم الإعلان:
|2077760
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(للبيع)- في أبو ظبي الإمارات
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