للبيع.مجمع 4 فلل بدخل ممتاز في مدينة خليفة أبوظبي

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صورة الاعلان: للبيع.مجمع 4 فلل بدخل ممتاز في مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

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للبيع.مجمع 4 فلل بدخل ممتاز في مدينة خليفة أبوظبي المجمع مكون من 4 فلل كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة ضيوف - مجلس - صالة - غرفة طعام - مطبخ - 3 حمامات طابق أول : 4 غرف نوم - غرفة معيشة - صالة - 3 حمامات مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : VI 113915 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 544040 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 8/2/2020
رقم الإعلان: 2051989
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