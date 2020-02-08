للبيع.مجمع 4 فلل بدخل ممتاز في مدينة خليفة أبوظبي المجمع مكون من 4 فلل كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة ضيوف - مجلس - صالة - غرفة طعام - مطبخ - 3 حمامات طابق أول : 4 غرف نوم - غرفة معيشة - صالة - 3 حمامات مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : VI 113915 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0555065462 رقم الرخصة للسيد سمير : 544040 رقم رخصة السيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733