للبيع | مجمع 4 فلل بدخل سنوي و سعر مناسب | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من طابق أرضي : غرفة نوم للضيوف - غرفة للمعيشة - صالة جلوس - غرفة خادمة - مطبخ - مغاسل حمامين - كراج سيارات طابق أول : غرفة نوم ماستر - 3 غرف نوم - مطبخ تحضيري - 4 حمامات مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع كود رقم : CO 116047 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733