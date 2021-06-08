للبيع .مجمع 4 فلل | بدخل سنوي | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 4 فلل كل فيلا مكونة من الطابق الأرضي : غرفة نوم للضيوف - غرفة للمعيشة - صالة - غرفة خادمة مع حمام - مطبخ - مغاسل - حمامين - كراج سيارات الطابق الأول : غرفة نوم ماستر مع خزائن ملابس - 3 غرف نوم مع خزائن ملابس - مطبخ تحضيري - 4 حمامات مساحة الأرض : 22,500 قدم مربع المجمع له دخل سنوي كود رقم : CD 965338 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404