للبيع .مجمع 4 فلل بتصميم مميز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع .مجمع 4 فلل بتصميم مميز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي يسر شركة فاين هوم أن تقدم لكم كمبوند مميز في مدينة محمد بن زايد يحتوي المجمع علي 4 فلل كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غرفة الطعام - غرفة معيشة - صالة - مطبخ - حمامين طابق أول : 3 غرف نوم ماستر - صالة - بلكونتين - حمام الرووف : تيراس كبير توب رووف مساحة المجمع : 63,791 قدم مربع كود رقم : CO 117009 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 24/11/2020
رقم الإعلان: 2073849
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