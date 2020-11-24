للبيع .مجمع 4 فلل بتصميم مميز | مدينة محمد بن زايد أبوظبي يسر شركة فاين هوم أن تقدم لكم كمبوند مميز في مدينة محمد بن زايد يحتوي المجمع علي 4 فلل كل فيلا مكونة من : طابق أرضي : مجلس - غرفة الطعام - غرفة معيشة - صالة - مطبخ - حمامين طابق أول : 3 غرف نوم ماستر - صالة - بلكونتين - حمام الرووف : تيراس كبير توب رووف مساحة المجمع : 63,791 قدم مربع كود رقم : CO 117009 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404