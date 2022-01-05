للبيع. مجمع 4 فلل | المشرف أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع. مجمع 4 فلل | المشرف أبوظبي كل فيلا مكونة من : الطابق الأرضي : غرفة نوم - غرفة العائلة - مجلس - قاعة الطعام - مطبخ - 3 حمامات الطابق الأول : 3 غرف نوم ماستر مع خزائن ملابس - صالة عائلة مساحة الأرض : 14,000 قدم مربع كود رقم : CD 981099 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503030042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 5/1/2022
رقم الإعلان: 2117942
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