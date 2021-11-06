للبيع.مجمع | 4 غرف نوم | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : 4 غرف نوم - غرفة عائلة - مجلس - صالة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة - مخزن - 5 حمامات مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : CD 979248 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA).