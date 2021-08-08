(للبيع)
|للبيع.مجمع | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي مجمع 6 فلل كل فيلا مكونة من : 4 غرف نوم - غرفة عائلة - مجلس - صالة طعام - صالة جلوس - غرفة خادمة - مخزن - 5 حمامات مساحة الأرض : 40,000 قدم مربع كود رقم : CD 979248 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 شركة فاين هوم العقارية : شركة فاين هوم العقارية هي شركة مسجلة تابعة لوكالة تنظيم العقارات (RERA).
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
|اتصل
|تاريخ الإعلان:
|8/8/2021
|رقم الإعلان:
|2101980
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