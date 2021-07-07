للبيع .مجمع 32 فيلا | مع جيم وحمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فلل يتكون من 32 فيلا كل فيلا تتكون من : الطابق الأرضي : غرفة نوم - غرفة عائلة - صالة طعام - صالة معيشة - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة غسيل - حمامين الطابق الأول : 3 غرف نوم - غرفة عائلة - 3 حمامات يوجد ملحق خارجي يتكون من ( صالة ألعاب رياضية + حوض سباحة ) المجمع له دخل سنوي مساحة الأرض : 124,000 قدم مربع كود رقم : CD 965371 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد/ أشرف : 0506679466