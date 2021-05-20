للبيع.مجمع 32 فيلا | مع جيم وحمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع 32 فيلا | مع جيم وحمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فلل يتكون من 32 فيلا كل فيلا تتكون من : الطابق الأرضي : غرفة نوم - غرفة عائلة - صالة طعام - صالة معيشة - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة غسيل - حمامين الطابق الأول : 3 غرف نوم - غرفة عائلة - 3 حمامات ملحق خارجي : صالة ألعاب رياضية - حوض سباحة مساحة الأرض : 124,000 قدم مربع كود رقم : CD 965371 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / اشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/5/2021
رقم الإعلان: 2094421
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