للبيع.مجمع 32 فيلا مع جيم + حمام سباحة مدينة محمد بن زايد أبوظبي كل فيلا مكونة من: 3 غرف نوم ماستر - غرفة معيشة - مجلسين - صالة - غرفة خادمة - غرفة غسيل ملحق خارجي يتكون من ( جيم + حمام سباحة ) مساحة الأرض : 124,000 قدم مربع كود رقم : VI 2810 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733