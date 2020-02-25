(للبيع)
|للبيع.مجمع 32 فيلا مع جيم + حمام سباحة مدينة محمد بن زايد أبوظبي كل فيلا مكونة من : 3 غرف نوم ماستر - غرفة معيشة - مجلسين - صالة - غرفة خادمة - غرفة غسيل ملحق خارجي يتكون من : جيم + حمام سباحة مساحة الأرض : 124,000 قدم مربع كود رقم : VI 2810 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|25/2/2020
|رقم الإعلان:
|2054089
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