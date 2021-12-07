للبيع.مجمع 32 فيلا | مدينة محمد بن زايد أبوظبي كل فيلا تتكون من : الطابق الأرضي : غرفة نوم - غرفة عائلة - صالة طعام - صالة معيشة - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة غسيل - حمامين الطابق الأول : 3 غرف نوم - غرفة عائلة - 3 حمامات ملحق خارجي : صالة ألعاب رياضية - حوض سباحة المجمع له دخل سنوي مساحة الأرض : 124,000 قدم مربع كود رقم : CD 965371 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / أشرف : 0506679466 رقم الرخصة للسيد أشرف : 54230 رخصة التسجيل العقاري : 53733