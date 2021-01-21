للبيع.مجمع 32 فيلا | جيم وحمام سباحة | مدينة محمد بن زايد أبوظبي مجمع فلل يتكون من 32 فيلا كل فيلا تتكون من : طابق أرضي : غرفة نوم - غرفة عائلة - صالة طعام - صالة معيشة - مطبخ - غرفة خادمة - غرفة غسيل - حمامين طابق أول : 3 غرف نوم - غرفة عائلة - 3 حمامات ملحق خارجي : صالة ألعاب رياضية - حوض سباحة مساحة الأرض : 124,000 قدم مربع كود رقم : CO 2810 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404