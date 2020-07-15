للبيع | مجمع 3 | مدينة شخبوط أبوظبي المجمع مكون من 3 فلل الفيلا الكبيرة تتكون من: 7 غرف نوم - مجلسين - صالة طعام - غرفة خادمة - مطبخ - غرفة غسيل - 8 حمامات أما الفيلتين كل فيلا تتكون من : طابق أرضي : مجلس - غرفة عائلة - غرفة خادمة - مطبخ - حمامين طابق أول : 4 غرف نوم – صالة - 3 حمامات الرووف: غرفتين نوم - غرفة غسيل - حمام مساحة الأرض : 11,250 قدم مربع كود رقم : VI 114841 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042