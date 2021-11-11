للبيع.مجمع 3 فلل I موقع مميز | شارع المرور أبوظبي مجمع فيلتين وبيت شعبي على ارض واحدة مجمع فيلتين كل فيلا مكون من : 6 غرف نوم - مجلس - صالة طعام / جلوس - مطبخ - 4 حمامات البيت الشعبي مكون من : 7 غرف نوم - مجلس - صالة طعام / جلوس - مطبخ - غرفة خادمة - 7 حمامات ملحق خارجي مكون : غرفتين نوم - مطبخ - حمام كود رقم : VH 980770 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733