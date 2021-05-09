للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر لكل فيلا | المشرف أبوظبي

(للبيع)

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر لكل فيلا | المشرف أبوظبي كل فيلا مكونة من : 7 غرف نوم ماستر - مجلس- صالة - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة خادمة - 9 حمامات - ملحق خارجي مساحة الأرض : 14,200 قدم مربع كود رقم : CD 978686 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: fine home
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 9/5/2021
رقم الإعلان: 2093653
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