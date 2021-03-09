للبيع.مجمع 3 فلل | 7 غرف ماستر لكل فيلا | المشرف أبوظبي كل فيلا مكونة من : 7 غرف نوم ماستر - مجلس - صالة - غرفة طعام - غرفة معيشة - مطبخ - غرفة خادمة - 9 حمامات - ملحق خارجي مساحة الأرض : 14,200 قدم مربع كود رقم : CO 116577 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733