للبيع.مجمع 3 فلل | 24 استوديو | المناصير أبوظبي مجمع 3 فلل في المناصير كل فيلا مقسمة إلى : 8 استوديو كود رقم : CD 977403 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 نبذة عن مدينة أبوظبي: تعد أبوظبي، عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة، واحدة من أكثر مدن العالم ازدهاراً