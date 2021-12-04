(للبيع)
|للبيع.مجمع 3 فلل | 24 استوديو | المناصيرأبوظبي مجمع 3 فلل في المناصير كل فيلا مقسمة إلى : 8 أستوديومناطق جزيرة أبو ظبي : المرور.المشرف .المحاربة.البطين.الزعاب.المركزية.الخالدية.الميناء.مدينه زايد
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|فاين هوم
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|4/12/2021
|رقم الإعلان:
|2113669
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