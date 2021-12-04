للبيع.مجمع 3 فلل | 24 استوديو | المناصيرأبوظبي

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تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع 3 فلل | 24 استوديو | المناصيرأبوظبي مجمع 3 فلل في المناصير كل فيلا مقسمة إلى : 8 أستوديومناطق جزيرة أبو ظبي : المرور.المشرف .المحاربة.البطين.الزعاب.المركزية.الخالدية.الميناء.مدينه زايد
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

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العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 4/12/2021
رقم الإعلان: 2113669
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