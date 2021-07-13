للبيع.مجمع 3 فلل | 24 أستوديو | المناصير أبوظبي مجمع 3 فلل في المناصير كل فيلا مقسمة إلى : 8 أستوديوات المجمع له دخل كود رقم : CD 77403 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733 نبذة عن مدينة أبوظبي: تعد أبوظبي، عاصمة دولة الامارات العربية المتحدة، واحدة من أكثر مدن العالم ازدهاراً