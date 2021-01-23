للبيع.مجمع 3 فلل | 20 غرف نوم ماستر | المشرف أبوظبي المجمع مكون من : الفيلا الأولى: 12 غرفة نوم ماستر - صالتين - ملاحق خارجية الفيلا الثانية: 3 غرف نوم ماستر - صالتين - غرفة خادمة - مطبخ الفيلا الثالثة : 5 غرف نوم ماستر - صالتين - غرفة خادمة - مطبخ مساحة الأرض : 18,900 قدم مربع كود رقم : CO 72256 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733