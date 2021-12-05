للبيع.مجمع 3 فلل | موقع مميز | مدينة خليفة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 5 غرفة نوم ماستر - صالة كبيرة - 3 مجالس واسعة - مطبخ كبير ومجهز - غرفة خادمة - غرفة مغسلة حوش - حمام سباحة ملحق خارجي : غرفة حارس - مطبخ جهز - حمام مساحة الأرض : 15,000 قدم مربع كود رقم : CD 964925 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733