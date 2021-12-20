للبيع.مجمع 3 فلل | منطقة الكرامة أبوظبي

(للبيع)

اعلانات مبوبة

اعلانات جديدة

الإعلانات الأكثر مشاهدة

إضغط لتغيير المكان

أضف إعلان

 ◀  أنت الآن في

الإمارات (أبو ظبي) [ اختر مدينة / دولة أخرى ]

تفاصيل الإعلان
للبيع.مجمع 3 فلل | منطقة الكرامة أبوظبي المجمع مكون من 3 فلل الفيلا الكبيرة مكونة من 8 شقق مقسمة كالآتي : 6 شقق مكونة من غرف وصالة - 2 استديو الفيلتين الباقيتين كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - مجلس - غرفة طعام - صالة معيشة - غرفة خادمة - مطبخ - ستور - 7 حمامات مساحة الأرض : 12,846 قدم مربع المجمع له دخل سنوي كود رقم : CD 978688 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
للاتصال بصاحب الاعلان:
الإسم: فاين هوم
التليفون: 0503070042

فضلاً أخبر صاحب الإعلان انك تتصل به من خلال موقع إعلانات وبس
العنوان: - أبوظبي
أبو ظبي -

الإمارات
تفاصيل الإعلان:
السعر: اتصل
تاريخ الإعلان: 20/12/2021
رقم الإعلان: 2115907
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان أخبر صديق أضف إلى المفضلة
أرسل رسالة إلى صاحب الإعلان

المزيد من الإعلانات تحت قسم:

صورة
السعر
تاريخ الإعلان
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي المجمع على الشارع العام كل فيلا مكونة من : الطابق الأ.
القسم: 

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | مدينة محمد بن زايد أبوظبي المجمع على الشارع العام كل فيلا مكونة من : الطابق الأ.
القسم: 

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 3 فلل | منطقة الكرامة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | منطقة الكرامة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 3 فلل | منطقة الكرامة أبوظبي المجمع مكون من 3 فلل الفيلا الكبيرة مكونة من 8 شقق مقسمة كا.
القسم: 

اتصل

20/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 5 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 5 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 5 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس رج.
القسم: 

اتصل

19/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا | 5 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 5 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا | 5 غرف ماستر | مدينة خليفة أبوظبي فيلا مكونة من : طابق أرضي : غرفة نوم ماستر - مجلس رج.
القسم: 

اتصل

19/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل | 5 غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل | 5 غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل | 5 غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - غرفة .
القسم: 

اتصل

19/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل | 5 غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل | 5 غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل | 5 غرف لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 5 غرف نوم - مجلس - غرفة .
القسم: 

اتصل

19/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 4 غرف نوم - غرفة عائ.
القسم: 

اتصل

19/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع 6 فلل | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع 6 فلل | 4 غرف نوم لكل فيلا | مدينة خليفة أبوظبي كل فيلا مكونة من : 4 غرف نوم - غرفة عائ.
القسم: 

اتصل

19/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا طابقين | مجددة بالكامل | المناصير أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا طابقين | مجددة بالكامل | المناصير أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا طابقين | مجددة بالكامل | المناصير أبوظبي فيلا كبيرة مكونة من : الطابق الأرضي- طابقين- رو.
القسم: 

اتصل

19/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.فيلا طابقين | مجددة بالكامل | المناصير أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا طابقين | مجددة بالكامل | المناصير أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.فيلا طابقين | مجددة بالكامل | المناصير أبوظبي فيلا كبيرة مكونة من : الطابق الأرضي- طابقين- رو.
القسم: 

اتصل

19/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | المرور أبوظبي مجمع فيلتين مكون من : 16 شقة : غرفة - صالة 12 استوديو مساحة ال.
القسم: 

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: للبيع.مجمع فيلتين | المرور أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | المرور أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع.مجمع فيلتين | المرور أبوظبي مجمع فيلتين مكون من : 16 شقة : غرفة - صالة 12 استوديو مساحة ال.
القسم: 

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: للبيع .فيلا | 9 غرف نوم رئيسية | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا | 9 غرف نوم رئيسية | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا | 9 غرف نوم رئيسية | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا مكونة من : 9 غرف نوم ماستر - غرفة خادمة -.
القسم: 

اتصل

18/12/2021
صورة الاعلان: للبيع .فيلا | 9 غرف نوم رئيسية | مدينة شخبوط أبوظبي - في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا | 9 غرف نوم رئيسية | مدينة شخبوط أبوظبي

(للبيع)

- في أبو ظبي الإمارات

للبيع .فيلا | 9 غرف نوم رئيسية | مدينة شخبوط أبوظبي فيلا مكونة من : 9 غرف نوم ماستر - غرفة خادمة -.
القسم: 

اتصل

18/12/2021
خدمة الإعلانات المبوبة تعمل باستخدام جاليليو مدير المواقع ™
سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر إرسالا
الأكثر مشاهدة
أحدث الإعلانات
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager