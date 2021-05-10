للبيع.مجمع 3 فلل | منطقة الكرامة | أبوظبي المجمع مكون من 3 فلل الفيلا الكبيرة مكونة من 8 شقق : 6 شقق : غرف - صالة 2 استديو الفيلتين الباقيتين كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - مجلس - غرفة طعام - صالة معيشة - غرفة خادمة - مطبخ - ستور - 7 حمامات مساحة الأرض : 12,846 قدم مربع كود رقم : CD978688 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733