(للبيع)
|للبيع.مجمع 3 فلل | منطقة الكرامة أبوظبي المجمع مكون من 3 فلل الفيلا الكبيرة مكونة من 8 شقق مقسمة كالآتي : 6 شقق : غرف - صالة 2 أستديو الفيلتين الباقيتين كل فيلا مكونة من : 6 غرف نوم - مجلس - غرفة طعام - صالة معيشة - غرفة خادمة - مطبخ - ستور - 7 حمامات مساحة الأرض : 12,846 قدم مربع المجمع له دخل سنوي كود رقم : CO 116312 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رخصة التسجيل العقاري : 53733
|للاتصال بصاحب الاعلان:
|الإسم:
|fine home
|التليفون:
|0503070042
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|العنوان:
|- أبوظبي
أبو ظبي - الإمارات
|تفاصيل الإعلان:
|السعر:
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|تاريخ الإعلان:
|24/1/2021
|رقم الإعلان:
|2081229
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