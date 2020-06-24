للبيع | مجمع 3 فلل مميز | منطقة المرور أبوظبي يتكون المجمع من 3 فلل كل فيلا تتكون من شقتين شقة : 3 غرف نوم - صالة شقة : غرفتين نوم - صالة مساحة الأرض : 9,900 قدم مربع كود رقم : VI 109795 لمزيد من المعلومات يمكنكم التواصل مع شركة فاين هوم العقارية : 026592300 أو السيد / سمير : 0503070042 أو السيد / سامح : 0565506086 رقم الرخصة للسيد سمير : 54404 رقم الرخصة للسيد سامح : 208990 رخصة التسجيل العقاري : 53733